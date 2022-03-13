Минус один: над Черниговом сбили рашистский самолет

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19:03 • 51622 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 106573 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106016 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101196 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 75483 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 83206 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 73790 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Об этом УНН пишет со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Facebook.

Цитата

"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно.

Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет пошел вслед за кораблем", - говорится в сообщении.

Добавим

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии на утро 13 марта, на 18-й день полномасштабного российского вторжения:

  • личный состав - более 12 000 человек
  • 374 танки
  • 1 226 боевых бронированных машин
  • 140 артиллерийских систем
  • 62 реактивные системы залпового огня
  • 34 средства противовоздушной обороны
  • 72 самолета
  • 86 вертолетов
  • 600 автомобилей
  • три корабля
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • семь беспилотных летательных аппаратов
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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