Минус один: над Черниговом сбили рашистский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Об этом УНН пишет со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Facebook.
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"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно.
Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет пошел вслед за кораблем", - говорится в сообщении.
Добавим
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии на утро 13 марта, на 18-й день полномасштабного российского вторжения:
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- личный состав - более 12 000 человек
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- 374 танки
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- 1 226 боевых бронированных машин
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- 140 артиллерийских систем
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- 62 реактивные системы залпового огня
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- 34 средства противовоздушной обороны
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- 72 самолета
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- 86 вертолетов
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- 600 автомобилей
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- три корабля
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- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
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- семь беспилотных летательных аппаратов
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