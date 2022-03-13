Минус один: над Черниговом сбили рашистский самолет

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"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно.

Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет пошел вслед за кораблем", - говорится в сообщении.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии на утро 13 марта, на 18-й день полномасштабного российского вторжения: