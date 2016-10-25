Минулої доби у зоні АТО отримали поранення шість українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовий не загинув, шестеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але шість воїнів отримали поранення”, — сказав він.
Нагадаємо, протягом минулої доби, з 24 на 25 жовтня, російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.