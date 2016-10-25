За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения шесть украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военный не погиб, шестеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но шесть воинов получили ранения", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки, с 24 на 25 октября, российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск.