За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения шесть украинских военных

КИЕВ. 25 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военный не погиб, шестеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.