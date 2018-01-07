Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” тричі порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув, один зазнав поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” попри “Новорічне перемир’я” продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.
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"На Луганському напрямку, ворог зі 120-мм мінометів вів вогонь по оборонцях Троїцького та випустив у бік українських захисників понад 10 мін. Поблизу Станиці Луганської бойовики порушували перемир’я зі стрілецької зброї, а поряд з Новолуганським, за світлої пори доби, – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
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Загалом минулої доби, вздовж лінії розмежування, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав поранення. Його оперативно доставлено до військового шпиталю та надано необхідну лікарську допомогу. Стан здоров’я українського військовослужбового характеризується як задовільний, а його життю ніщо не загрожує.