Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 22 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Минулої доби на пунктах пропуску в зоні АТО спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку, всього лінію розмежування перетнуло 21,7 тисяч осіб. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Минулої доби відмічалось суттєве зменшення пасажиро-транспортного потоку на усіх контрольних пунктах вїзду — виїзду у порівнянні з попередньою добою. Всього лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули 21,7 тисяч осіб та 3,7 тисяч транспортних засобів”, — сказано у повідомленні.
Так, КПВВ “Майорське” перетнуло 5450 осіб та 890 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5975 осіб та 1280 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3915 осіб та 1000 транспортних засобів; “Гнутове” — 2130 осіб та 560 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4295 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/35; “Мар’їнка” — 30/40; “Новотроїцьке” — 30/40; “Гнутове” — 5/5.
Як повідомляв УНН, для учасників і гостей Євробачення-2017 спростять режим пропуску через кордон.