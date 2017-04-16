За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 22 тыс. человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25105 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88737 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145257 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112524 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113932 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110894 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103070 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106636 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103248 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150943 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 22 тыс. человек

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 22 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 8003 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. За прошедшие сутки на пунктах пропуска в зоне АТО наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока, всего линию разграничения пересекло 21 700 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“За прошедшие сутки отмечалось существенное уменьшение пассажиро-транспортного потока на всех контрольных пунктах въезда — выезда по сравнению с предыдущими сутками. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 21 700 человек и 3700 транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Так, КПВВ “Майорское” пересекло 5450 человек и 890 транспортных средств; “Марьинка” — 5975 человек и 1280 транспортных средств; “Новотроицкое” — 3915 человек и 1000 транспортных средств; “Гнутово” — 2130 человек и 560 транспортных средств; “Станица Луганская” — 4295 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское” — 30/35; “Марьинка” — 30/40; “Новотроицкое” — 30/40; “Гнутово” — 5/5.

Как сообщал УНН, для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу.

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