За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 22 тыс. человек

“За прошедшие сутки отмечалось существенное уменьшение пассажиро-транспортного потока на всех контрольных пунктах въезда — выезда по сравнению с предыдущими сутками. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 21 700 человек и 3700 транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Так, КПВВ “Майорское” пересекло 5450 человек и 890 транспортных средств; “Марьинка” — 5975 человек и 1280 транспортных средств; “Новотроицкое” — 3915 человек и 1000 транспортных средств; “Гнутово” — 2130 человек и 560 транспортных средств; “Станица Луганская” — 4295 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское” — 30/35; “Марьинка” — 30/40; “Новотроицкое” — 30/40; “Гнутово” — 5/5.

Как сообщал УНН, для участников и гостей Евровидения-2017 упростят режим пропуска через границу.