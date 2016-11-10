Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 23 тис.осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнуло 23,2 тисячі осіб та 3,3 тисячі транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку в КПВВ “Майорське” для перетину лінії розмежування знаходилося 30 автомобілів, які рухалися на в’їзд з неконтрольованої території, а в зворотному напрямку прямувало 170 автівок. В “Мар’їнці” на в’їзд та виїзд перебувало 220 та 180 транспортних засобів відповідно.
У контрольному пункті “Новотроїцьке” загалом знаходилося 20 авто, які рухалися на в’їзд, та 45 авто, які рухалися на виїзд. 30 автомобілів на виїзд перебувало в КПВВ “Гнутове”, а на в’їзд транспортних засобів не було.
Загалом в обидва напрямки через КПВВ прямувало: “Майорське” — 6090 осіб та 625 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5900 осіб та 1140 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4570 осіб та 875 транспортних засобів; “Гнутове” — 2935 осіб та 660 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3750 осіб.