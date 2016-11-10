За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 23 тыс. чел

Так, сегодня утром в КПВВ "Майорское" для пересечения линии разграничения находилось 30 автомобилей, которые двигались на въезд с неконтролируемой территории, а в обратном направлении следовало 170 автомобилей. В "Марьинке" на въезд и выезд находилось 220 и 180 транспортных средств соответственно.

В контрольном пункте "Новотроицкое" в целом находилось 20 автомобилей, которые двигались на въезд, и 45 авто, которые двигались на выезд. 30 автомобилей на выезд находилось в КПВВ "Гнутово", а на въезд транспортных средств не было.

Всего в оба направления через КПВВ проследовало: "Майорское" - 6090 человек и 625 транспортных средств; "Марьинка" - 5900 человек и 1140 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4570 человек и 875 транспортных средств; "Гнутово" - 2935 человек и 660 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3750 человек.