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15 марта, 19:03 • 112500 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158901 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133276 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126132 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110237 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104185 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100575 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131581 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 23 тыс. чел

За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло более 23 тыс. чел

Киев • УНН

 • 6653 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекло 23,2 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ "Майорское" для пересечения линии разграничения находилось 30 автомобилей, которые двигались на въезд с неконтролируемой территории, а в обратном направлении следовало 170 автомобилей. В "Марьинке" на въезд и выезд находилось 220 и 180 транспортных средств соответственно.

В контрольном пункте "Новотроицкое" в целом находилось 20 автомобилей, которые двигались на въезд, и 45 авто, которые двигались на выезд. 30 автомобилей на выезд находилось в КПВВ "Гнутово", а на въезд транспортных средств не было.

Всего в оба направления через КПВВ проследовало: "Майорское" - 6090 человек и 625 транспортных средств; "Марьинка" - 5900 человек и 1140 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4570 человек и 875 транспортных средств; "Гнутово" - 2935 человек и 660 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3750 человек.

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