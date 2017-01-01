Минулої доби поранений один український військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО загиблих немає, але один наш воїн зазнав поранення. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш військовослужбовець зазнав поранення”, — сказав він.
О.Мотузяник уточнив, що український воїн зазнав поранення в районі населеного пункту Зайцеве, внаслідок ворожого обстрілу.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО російські бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.