Минулої доби поранений один український військовослужбовець

“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш військовослужбовець зазнав поранення”, — сказав він.

О.Мотузяник уточнив, що український воїн зазнав поранення в районі населеного пункту Зайцеве, внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО російські бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових.