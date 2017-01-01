За минувшие сутки ранен один украинский военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, но один наш воин получил ранение. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш военнослужащий получил ранение", - сказал он.
А.Мотузяник уточнил, что украинский воин получил ранение в районе населенного пункта Зайцево, в результате вражеского обстрела.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО российские боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных.