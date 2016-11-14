Минулої доби на Київщині в ДТП травмовано 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вчора 13 листопада, на Київщині, зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод, в яких шістнадцять людей отримали травми різного ступеню важкості. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління превентивної діяльності в Київській області.
“Вчора 13 листопада, на Київщині, зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод, в яких шістнадцять людей отримали травми різного ступеню важкості. Серед травмованих пішохід”, — йдеться в повідомленні.