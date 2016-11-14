За прошедшие сутки в Киевской области в ДТП получили травмы 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера, 13 ноября, в Киевской области зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шестнадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.
"Вчера, 13 ноября, в Киевской области зарегистрировали шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шестнадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Среди травмированных пешеход", - говорится в сообщении.