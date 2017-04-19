Минулої доби двоє бійців зазнали поранень в зоні проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув, двоє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військовослужбовців немає, двоє бійців зазнали поранень”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, бойовики продовжують обстріли позиції Збройних сил України уздовж усієї лінії розмежування.