За прошедшие сутки двое бойцов получили ранения в зоне проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, двое бойцов получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, боевики продолжают обстрелы позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения.