За прошедшие сутки двое бойцов получили ранения в зоне проведения АТО

КИЕВ. 19 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, двое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.