Минулої доби бойовики 32 рази обстріляли позиції ЗСУ на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили 32 обстріли по позиціях сил антитерористичної операції на маріупольському напрямку, чотири з них – із мінометів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Маріупольський напрямок. Більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль-Широкино. Вчора російсько-окупаційні війська провели три мінометні обстріли у Водяному і ще один у Гнутовому. У Красногорівці та Мар’їнці окупанти неодноразово здійснювали збройні провокації з гранатометів та озброєння БМП. Також вогонь вели ворожі снайпери”, — повідомив А.Лисенко.
Він наголосив, що всього минулої доби, 27 квітня, на маріупольському напрямку відбулося 32 обстріли з боку ворога, чотири з них — із мінометів.
Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще четверо захисників отримали поранення.