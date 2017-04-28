За прошедшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела по позициям сил антитеррористической операции на мариупольском направлении, четыре из них — с минометов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“Мариупольское направление. Более 70% эпизодов нарушения режима тишины приходятся на участок фронта Павлополь-Широкино. Вчера российско-оккупационные войска провели три минометные обстрелы в Водяное и еще один в Гнутово. В Красногоровке и Марьинке оккупанты неоднократно совершали вооруженные провокации из гранатометов и вооружения БМП. Также огонь вели вражеские снайперы”, — сообщил А.Лысенко.
Он отметил, что всего за прошедшие сутки, 27 апреля, на мариупольском направлении произошло 32 обстрела со стороны врага, четыре из них — с минометов.
Напомним, сегодня, 28 апреля, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще четверо защитников получили ранения.