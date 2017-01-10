Минулого тижня на Донбасі загинув один бойовик, ще дев’ятьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У період з 2-8 січня внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один бойовик, ще дев’ять отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник, Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Підтверджені втрати противника за 2-8 січня: одного окупанта ліквідовано, 9 — поранено”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, у з’єднаннях та частинах “1-го і 2-го АК” ЗС РФ збільшується кількість випадків дезертирства та самовільного залишення військовослужбовцями місць служби, зокрема, зафіксовано 30 таких випадків після розстрілу командиром одного з підлеглих.