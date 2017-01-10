На прошлой неделе на Донбассе погиб один боевик, еще девять получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В период с 2-8 января в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один боевик, еще девять получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: одного оккупанта ликвидировали, 9 - ранены", - сообщил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, в соединениях и частях "1-го и 2-го АК" ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы, в частности, зафиксировано 30 таких случаев после расстрела командиром одного из подчиненных.