На прошлой неделе на Донбассе погиб один боевик, еще девять получили ранения

"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: одного оккупанта ликвидировали, 9 - ранены", - сообщил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, в соединениях и частях "1-го и 2-го АК" ВС РФ увеличивается количество случаев дезертирства и самовольного оставления военнослужащими места службы, в частности, зафиксировано 30 таких случаев после расстрела командиром одного из подчиненных.