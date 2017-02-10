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Минулого року у Києві зменшилась кількість викрадень автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У столиці протягом 2016 року зменшилась кількість викрадень автомобілів. Про це на пленарному засіданні Київської міської ради повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.

Минулого року у Києві зменшилась кількість викрадень автівок

“Поліції також вдалось переломити постійну тенденцію останніх трьох років до зростання незаконних заволодінь транспортом. За результатами року відбулось незначне зменшення цих злочинів. 1957 було в 2015 році і 1907 у 2016-му”, — зазначив А.Крищенко.

Також він додав, що правоохоронцям вдалось зменшити зростання деяких видів злочинів, зокрема, пограбувань (у другому у півріччі), крадіжок з автомобілів, квартирних пограбувань.

“Збільшилась кількість розкритих кримінальних правопорушень також за такими злочинами, як пограбування, шахрайство, зґвалтування. Узагалі особам було повідомлено про підозру у скоєнні 14 500 кримінальних правопорушень з них 5200 — тяжкі та особливо тяжкі злочини”, — зазначив Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року у Києві правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, яких підозрюють у викраденнях автомобілів на території Подільського, Шевченківського, Оболонського та Деснянського районів столиці.

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