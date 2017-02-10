В прошлом году в Киеве уменьшилось количество угонов автомобилей

"Полиции также удалось переломить постоянную тенденцию последних трех лет к росту угонов транспорта. По результатам года состоялось незначительное уменьшение этих преступлений. 1957 было в 2015 году и 1907 в 2016-м ", - отметил А.Крищенко.

Также он добавил, что правоохранителям удалось уменьшить рост некоторых видов преступлений, в частности, ограблений (во втором полугодии), краж из автомобилей, квартирных краж.

"Увеличилось количество раскрытых уголовных преступлений также по таким преступлениям, как грабеж, мошенничество, изнасилование. Вообще лицам было сообщено о подозрении в совершении 14500 уголовных преступлений из них 5200 - тяжкие и особо тяжкие преступления ", - отметил Андрей Крищенко.

Напомним, 14 декабря 2016 года в Киеве правоохранители задержали пятерых злоумышленников , подозреваемых в похищениях автомобилей на территории Подольского, Шевченковского, Оболонского и Деснянского районов столицы.