Минулого року Росія тричі відпрацьовувала напад на Норвегію - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У 2017 році російська авіація тричі відпрацьовувала напад на Норвегію. Про це в понеділок в своїй щорічній доповіді повідомив директор розвідувальної служби Норвегії, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунді, передає УНН з посиланням на The Independent Barents Observer.
Перший такий випадок зафіксували 24 березня минулого року. Тоді дев'ять російських бомбардувальників, відпрацьовували наліт на радар Globus 2, розташований в містечку Варде.
Варде знаходиться на острові, розташованому на крайньому північному сході країни біля кордону з Росією. Globus 2 встановлений американцями, і використовується норвезької військовою розвідкою для відстежень переміщень в Баренцевому морі вздовж узбережжя Кольського півострова російських атомних підводних човнів, що мають на озброєнні балістичні ракети.
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Ще один випадок стався за два місяці по тому, 22 травня. Тоді 12 російських літаків, що піднялися з різних баз, відпрацьовували наліт на флотилію НАТО, яка вела навчання в Норвезькому морі.
Менше ніж через тиждень після цього, 27 травня, дев'ять російських літаків відпрацьовували атаку на військові об'єкти в районі Заполярного міста Буді. Лунді пов'язав маневри росіян з двотижневими авіаційними навчаннями західних країн Arctic Challenge.
У них брали участь більше 100 літаків з 12 країн; організовувала маневри Норвегія у співпраці зі Швецією і Фінляндією, які в НАТО не перебувають.