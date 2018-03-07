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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34094 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49731 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53372 просмотра

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15:15 • 100967 просмотра

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В прошлом году Россия трижды отрабатывала нападение на Норвегию - разведка

В прошлом году Россия трижды отрабатывала нападение на Норвегию - разведка

Киев  •  УНН

 • 17513 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В 2017 году российская авиация трижды отрабатывала нападение на Норвегию. Об этом в понедельник в своем ежегодном докладе сообщил директор разведывательной службы Норвегии, генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде, передает УНН со ссылкой на The Independent Barents Observer.

Первый такой случай зафиксировали 24 марта прошлого года. Тогда девять российских бомбардировщиков, отрабатывали налет на радар Globus 2, расположенный в городке Вардё.

Варде находится на острове, расположенном на крайнем северо-востоке страны у границы с Россией. Globus 2 установлен американцами, и используется норвежской военной разведкой для отслеживания перемещений в Баренцевом море вдоль побережья Кольского полуострова российских атомных подводных лодок, имеющих на вооружении баллистические ракеты.

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Еще один случай произошел за два месяца спустя, 22 мая. Тогда 12 российских самолетов, поднявшихся из разных баз, отрабатывали налет на флотилию НАТО, которая вела обучение в Норвежском море.

Меньше чем через неделю после этого, 27 мая, девять российских самолетов отрабатывали атаку на военные объекты в районе Заполярного города Буде. Лунде связал маневры русских с недельными авиационными учениями западных стран Arctic Challenge.

В них участвовали более 100 самолетов из 12 стран; организовывала маневры Норвегия в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые в НАТО не находятся.

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