Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В усіх куточках планети - атмосфері, морях і навколо полюсів - зміни клімату досягають нових тривожних рівнів, 2016 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Такими є дані, що їх наводить у детальному глобальному аналізі Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), передає УНН з посиланням на ВВС.
Згідно з документом, 2016-й був не лише найтеплішим роком за всю історію спостережень, але й засвідчив найвище зростання СО2 в атмосфері. Водночас Арктичний лід взимку встановив новий мінімум.
У доповіді зазначено, що "екстремальні і незвичайні" погодні умови тривають у 2017 році.
Дані НАСА і Британської метеорологічної служби свідчать, що 2016 рік став найспекотнішим від початку метеорологічних спостережень у 1880 році, відібравши це звання у 2015-го.
Науковці кажуть, що велику роль у цьому відіграє явище Ель-Ніньйо, що проявляється у різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Проте головною причиною є викиди СО2 у атмосферу.
Серед інших факторів, що спричинили зростання температури у 2016, - небувале потепління в Арктиці.
Автори доповіді стверджують, що поміж екстремальних погодних явищ в 2016 році були сильні посухи у Південній і Східній Африці, а також у Центральній Америці. Ураган Метью в Північній Атлантиці був одним із найбільш руйнівних лих, спричинених погодними умовами. Він призвів до сотень смертей та руйнувань на Гаїті.
Як повідомляв УНН, зростання викидів вуглекислого газу припинилося.