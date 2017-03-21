Минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень

Згідно з документом, 2016-й був не лише найтеплішим роком за всю історію спостережень, але й засвідчив найвище зростання СО2 в атмосфері. Водночас Арктичний лід взимку встановив новий мінімум.

У доповіді зазначено, що "екстремальні і незвичайні" погодні умови тривають у 2017 році.

Дані НАСА і Британської метеорологічної служби свідчать, що 2016 рік став найспекотнішим від початку метеорологічних спостережень у 1880 році, ‎відібравши це звання у 2015-го.

Науковці кажуть, що велику роль у цьому відіграє явище Ель-Ніньйо, що проявляється у ‎різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Проте ‎головною причиною є викиди СО2 у атмосферу.‎

Серед інших факторів, що спричинили зростання температури у 2016, - ‎небувале потепління в Арктиці. ‎

Автори доповіді стверджують, що поміж екстремальних погодних явищ в 2016 році були сильні посухи у Південній і Східній Африці, а також у Центральній Америці. Ураган Метью в Північній Атлантиці був одним із найбільш руйнівних лих, спричинених погодними умовами. Він призвів до сотень смертей та руйнувань на Гаїті.

Як повідомляв УНН, зростання викидів вуглекислого газу припинилося.