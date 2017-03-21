Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений

Согласно документу, 2016-й был не только самым теплым годом за всю историю наблюдений, но и показал самый высокий рост СО2 в атмосфере. В то же время Арктический лед зимой установил новый минимум.

В докладе отмечено, что "экстремальные и необычные" погодные условия продолжаются в 2017 году.

Данные НАСА и Британской метеорологической службы говорят, что 2016 год стал самым жарким с начала метеорологических наблюдений в 1880 году, отобрав это звание у 2015-го.

Ученые говорят, что большую роль в этом играет явление Эль-Ниньо, что проявляется в резком повышении температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана. Однако главной причиной являются выбросы СО2 в атмосферу.

Среди других факторов, повлекших рост температуры в 2016 году, - небывалое потепление в Арктике.

Авторы доклада утверждают, что в числе экстремальных погодных явлений в 2016 году были сильные засухи в Южной и Восточной Африке, а также в Центральной Америке. Ураган Мэтью в Северной Атлантике был одним из самых разрушительных бедствий, вызванных погодными условиями. Он стал причиной сотен смертей и разрушений на Гаити.

Как сообщал УНН, рост выбросов углекислого газа прекратился.