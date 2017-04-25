Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу бойових втрат внаслідок бойових дій в зоні АТО немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз вели вогонь по позиціях українських військових.