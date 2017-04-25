Минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За минулу добу бойових втрат внаслідок бойових дій в зоні АТО немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз вели вогонь по позиціях українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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