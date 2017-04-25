Минувшие сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки потерь в результате боевых действий в зоне АТО нет. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“За минувшие сутки в результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих нет”, — сообщил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз вели огонь по позициям украинских военных.