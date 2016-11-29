Мінські домовленості буксують, прориву не відбулося - С.Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ніяких проривів на зустрічі у Мінську глав МЗС "нормандської четвірки" не відбулося. Про це за підсумками зустрічі повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Мінські домовленості буксують, навіть не вдається узгодити послідовність кроків. Послідовність кроків у сфері безпеки і політичних реформ поки погодити не вдається", - сказав С.Лавров.
За його словами, порушень в сфері безпеки, відведенні техніки в рази більше з боку України, ніж з боку самопроголошених республік.
Разом з тим С.Лавров наголосив, що "нормандська четвірка" не ставить під сумнів домовленості лідерів в Берліні і Парижі 19 жовтня нинішнього року.
Питання розміщення на сході України воєнізованої місії ОБСЄ не обговорюється, також додав С.Лавров.
"Сьогодні ніхто не піднімав це питання. Ніхто навіть не думає про воєнізовану місію ОБСЄ або якийсь інший", - додав він.
Москва підтримує доступ МКЧХ до всіх затриманим на південному сході України, наголосив С.Лавров.
Глава МЗС РФ додав, що підгрупа з економіки контактної групи щодо України повинна негайно відновити роботу.
Нагадаємо, зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилася.
У переговорах у Мінську крім міністрів також брали участь голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан, його заступник Олександр Хуг і спецпредставник голови ОБСЄ в Контактної групи Мартін Сайдік.
Про проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" до кінця листопада домовилися 19 жовтня в Берліні президенти Росії, Франції, України - Володимир Путін, Франсуа Олланд, Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Передбачалося, що глави МЗС схвалять дорожню карту щодо врегулювання на Донбасі.