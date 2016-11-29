Минские договоренности буксуют, прорыва не произошло - С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Никаких прорывов на встрече в Минске глав МИД "нормандской четверки" не произошло. Об этом по итогам встречи сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Минские договоренности буксуют, даже не удается согласовать последовательность шагов. Последовательность шагов в сфере безопасности и политических реформ пока согласовать не удается", - сказал С.Лавров.
По его словам, нарушений в сфере безопасности, отводе техники в разы больше со стороны Украины, чем со стороны самопровозглашенных республик.
Вместе с тем С.Лавров подчеркнул, что "нормандская четверка" не ставит под сомнение договоренности лидеров в Берлине и Париже 19 октября нынешнего года.
Вопрос размещения на востоке Украины военизированной миссии ОБСЕ не обсуждается, также добавил С.Лавров.
"Сегодня никто не поднимал этот вопрос. Никто даже не думает о военизированной миссии ОБСЕ или какой-то другой", - добавил он.
Москва поддерживает доступ МККК ко всем задержанным на юго-востоке Украины, подчеркнул С.Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что подгруппа по экономике контактной группы по Украине должна немедленно возобновить работу.
Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" в Минске закончилась.
В переговорах в Минске кроме министров также участвовали глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, его заместитель Александр Хуг и спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
О проведении встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" до конца ноября договорились 19 октября в Берлине президенты России, Франции, Украины - Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.
Предполагалось, что главы МИД примут дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе.