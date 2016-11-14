Міноборони: військовим в зоні АТО надходять смс із закликами не виконувати свої обов'язки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Військовослужбовцям, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції, та їхнім родинам надходять повідомлення з невідомих номерів із закликами не виконувати свій військовий обов’язок. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
“Військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань, які виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції, з невідомих номерів надходять короткі повідомлення з закликами не виконувати свій військовий обов’язок”, — повідомили в Міноборони.
Подібні СМС-повідомлення надходять і родинам військовослужбовців.
Повідомляється, що зазначена активність співпадає з початком реалізації плану Російської Федерації щодо заходів дестабілізації ситуації в України.