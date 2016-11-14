Минобороны: военным в зоне АТО поступают смс с призывами не выполнять свои обязанности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения антитеррористической операции, и их семьям поступают сообщения с неизвестных номеров с призывами не выполнять свой воинский долг. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Военнослужащим Вооруженных Сил и других военных формирований, выполняющих задачи в районе проведения антитеррористической операции, с неизвестных номеров поступают короткие сообщения с призывами не выполнять свой воинский долг", - сообщили в Минобороны.
Подобные СМС-сообщения поступают и семьям военнослужащих.
Сообщается, что указанная активность совпадает с началом реализации плана Российской Федерации о мерах дестабилизации ситуации в Украине.