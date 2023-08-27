Міністри Ізраїлю та Лівії обговорили можливу співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Представники Ізраїлю у неділю заявили, що міністри закордонних справ Ізраїлю та Лівії зустрілися в Італії минулого тижня, попри відсутність офіційних відносин, аби обговорити можливу співпрацю. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Я говорив з міністром закордонних справ про великий потенціал для двох країн у їхніх відносинах", - сказав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен у заяві.
Деталі
Зустріч відбулася за сприяння міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомили в МЗС Ізраїлю, додавши, що вони обговорили можливу співпрацю та допомогу Ізраїлю в гуманітарних питаннях, сільському господарстві та водному господарстві.
Коен сказав, що він також говорив з міністром закордонних справ Лівії Наджлою Мангушем про важливість збереження єврейської спадщини в Лівії.
Доповнення
Лівія не визнає Ізраїль і підтримує створення палестинської держави. Будь-які зусилля Ізраїлю зміцнити зв’язки з Лівією можуть бути ускладнені через конфлікт у Лівії та її гострі внутрішні розбіжності щодо контролю над урядом і легітимності будь-яких кроків, зроблених адміністрацією Тріполі.
Військова операція у Лівії була розпочата на початку 2021 року в рамках мирного процесу за підтримки ООН, але з початку 2022 року її легітимність була оскаржена парламентом на сході країни після невдалої спроби провести вибори.Попередні зовнішньополітичні кроки, включаючи угоди, досягнуті нею з Туреччиною, були відхилені парламентом і піддані судовому оскарженню.
Довідково
З 2020 року Ізраїль почав нормалізувати відносини з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко та Суданом за допомогою так званих “угод Авраама”, укладених за посередництва Сполучених Штатів.
Нагадаємо
У столиці Лівії Тріполі сталося зіткнення між спеціальними силами стримування та 444-ою бригадою. Як наслідок, 27 людей загинуло та ще понад 100 отримали поранення.