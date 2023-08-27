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Министры Израиля и Ливии обсудили возможное сотрудничество

Министры Израиля и Ливии обсудили возможное сотрудничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Представители Израиля в воскресенье заявили, что министры иностранных дел Израиля и Ливии встретились в Италии на прошлой неделе, несмотря на отсутствие официальных отношений, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Я говорил с министром иностранных дел о большом потенциале для двух стран в их отношениях", - сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в заявлении.

Детали

Встреча состоялась при содействии министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщили в МИД Израиля, добавив, что они обсудили возможное сотрудничество и помощь Израиля в гуманитарных вопросах, сельском хозяйстве и водном хозяйстве.

Коэн сказал, что он также говорил с министром иностранных дел Ливии Наджлой Мангушем о важности сохранения еврейского наследия в Ливии.

Дополнение 

Ливия не признает Израиль и поддерживает создание палестинского государства. Любые усилия Израиля укрепить связи’с Ливией могут быть осложнены из-за конфликта в Ливии и ее острых внутренних разногласий относительно контроля над правительством и легитимности любых шагов, предпринятых администрацией Триполи.

Военная операция в Ливии была начата в начале 2021 года в рамках мирного процесса при поддержке ООН, но с начала 2022 года ее легитимность была оспорена парламентом на востоке страны после неудачной попытки провести выборы. предыдущие внешнеполитические шаги, включая соглашения, достигнутые ею с Турцией, были отклонены парламентом и подвергнуты судебному обжалованию.

Справочно 

С 2020 года Израиль начал нормализовать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом с помощью так называемых “соглашений Авраама”, заключенных при посредничестве Соединенных Штатов.

Напомним

В столице Ливии Триполи произошло столкновение между специальными силами сдерживания и 444-й бригадой. В результате 27 человек погибли и еще более 100 получили ранения.

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