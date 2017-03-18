Міністри G20 відмовилися від обіцянки захищати вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністри фінансів країн "Великої двадцятки" на щорічній зустрічі не змогли домовитися про захист вільної торгівлі і боротьбу із протекціонізмом після того, як США відмовилися підписувати документ, передає УНН з посиланням на ВВС.
У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом.
На зустрічі у Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою.
Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.
Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити у документ заяви, які їм не подобалися.
Директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей процес.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав указ про вихід США із Транстихоокеанського партнерства.