У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів ‎про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом.

На зустрічі у Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним ‎потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою.‎

Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли ‎домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.‎

Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити ‎у документ заяви, які їм не подобалися.‎

Директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 ‎заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей ‎процес.‎‎

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав указ про вихід США із Транстихоокеанського партнерства.