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Міністри G20 відмовилися від обіцянки захищати вільну торгівлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністри фінансів країн "Великої двадцятки" на щорічній зустрічі не змогли домовитися про ‎захист вільної торгівлі і боротьбу із протекціонізмом після того, як США відмовилися підписувати ‎документ, передає УНН з посиланням на ВВС.

У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів ‎про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом.

На зустрічі у Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним ‎потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою.‎

Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли ‎домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.‎

Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити ‎у документ заяви, які їм не подобалися.‎

Директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 ‎заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей ‎процес.‎‎

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав указ про вихід США із Транстихоокеанського партнерства.

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