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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123695 просмотра

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11 марта, 14:39 • 133247 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126643 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю

Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю

Киев  •  УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министры финансов стран "Большой двадцатки" на ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбу с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства в борьбе с протекционизмом.

На встрече в Баден-Бадене министры также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Дональд Трамп называл изменения климата выдумкой.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещей.

Его коллега из Германии Вольфганг Шойбле заявил, что невозможно заставить партнеров включить в документ заявления, которые им не нравились.

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой экономический рост ускоряется, но ошибочная политика может остановить этот процесс.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал указ о выходе США из транстихоокеанского партнерства.

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