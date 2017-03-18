Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю

В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства в борьбе с протекционизмом.

На встрече в Баден-Бадене министры также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Дональд Трамп называл изменения климата выдумкой.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещей.

Его коллега из Германии Вольфганг Шойбле заявил, что невозможно заставить партнеров включить в документ заявления, которые им не нравились.

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой экономический рост ускоряется, но ошибочная политика может остановить этот процесс.

Как сообщал УНН, Д.Трамп подписал указ о выходе США из транстихоокеанского партнерства.