Міністр оборони перевірив хід будівництва на полігоні "Широкий Лан"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран перевірив хід будівництва бригадного містечка на полігоні "Широкий лан", куди прибув з візитом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьогодні, 2 квітня, в ході робочої поїздки до Миколаївської області, міністр оборони Андрій Таран та Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак прибули з робочим візитом до 235-го міжвидового центру підготовки частин та підрозділів "Широкий Лан", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що міністр перевірив хід будівництва бригадного містечка на полігоні та заслухав представників Державної спеціальної служби транспорту щодо подальших планів завершення об’єктів інфраструктури зазначеного містечка силами підпорядкованих підрозділів.
Нагадаємо, за інформацією Міноборони, у місті Маріуполь Донецької області та в Сєвєродонецьку, що на Луганщині, невдовзі будуть побудовані військові бази за стандартами НАТО.