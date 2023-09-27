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Міністр оборони Німеччини: "Перемога України - не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони"

Міністр оборони Німеччини: "Перемога України - не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. На думку Берліна, Україна повинна виграти війну, однак це не може лежати в основі стратегії національної оборони Німеччини, сказав естонському виданню ERR міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту в Таллінн, передає УНН.

Деталі

За словами Пісторіуса, Німеччина чітко заявила, що Україна повинна виграти ініційовану росією війну. Однак, на думку міністра, Німеччина не може ставити перемогу України в основу своєї стратегії національної оборони.

"Мета стратегії національної оборони не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну. Я абсолютно чітко заявив, що Україна має виграти війну. Як визначати перемогу, залежить тільки від України, а не від нас. Це не має жодного стосунку до нашої стратегії національної оборони", - сказав Пісторіус.

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