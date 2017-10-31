Міністр Німеччини вступила в одностатевий шлюб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр охорони навколишнього середовища Німеччини Барбара Хендрікс вступила у одностатевий шлюб, передає УНН з посиланням на DW.
Міністр охорони навколишнього середовища Німеччини Барбара Хендрікс у вівторок 31 жовтня оголосила про те, що вступила в одностатевий шлюб.
Зазначається, що Барбара Хендрікс зізналася у своїй сексуальній орієнтації ще у 2013 році. Її обраницею стала вчителька Валері Возанж, з якою міністр знайома вже близько 20 років.
В.Возанж на 9 років молодша за 65-річну Б.Хендрікс. Церемонія відбулася в понеділок у рідному місті Хендрікс Клеве.
Це перший випадок в німецькому уряді.
Нагадаємо, з 1 жовтня, відразу в декількох містах Німеччини можна буде узаконити одностатеві стосунки. У країні набув чинності закон про "шлюб для всіх", тоді ж у Берліні був зареєстрований перший одностатевий шлюб між двома чоловіками.