Министр Германии вступила в однополый брак

Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс в вторник 31 октября объявила о том, что вступила в однополый брак.

Отмечается, что Барбара Хендрикс призналась в своей сексуальной ориентации еще в 2013 году. Ее избранницей стала учительница Валери Возанж, с которой министр знакома уже около 20 лет.

В.Возанж на 9 лет моложе 65-летней Б.Хендрикс. Церемония состоялась в понедельник в родном городе Хендрикс Клеве.

Это первый случай в немецком правительстве.

Напомним, с 1 октября сразу в нескольких городах Германии можно будет узаконить однополые отношения. В стране вступил в силу закон о "браке для всех", тогда же в Берлине был зарегистрирован первый однополый брак между двумя мужчинами.