Министр Германии вступила в однополый брак

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24923 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88386 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145071 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113894 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110870 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103050 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106628 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103243 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Министр Германии вступила в однополый брак

Министр Германии вступила в однополый брак

Киев  •  УНН

 • 12367 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс вступила в однополый брак, передает УНН со ссылкой на DW.

Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс в вторник 31 октября объявила о том, что вступила в однополый брак.

Отмечается, что Барбара Хендрикс призналась в своей сексуальной ориентации еще в 2013 году. Ее избранницей стала учительница Валери Возанж, с которой министр знакома уже около 20 лет.

В.Возанж на 9 лет моложе 65-летней Б.Хендрикс. Церемония состоялась в понедельник в родном городе Хендрикс Клеве.

Это первый случай в немецком правительстве.

Напомним, с 1 октября сразу в нескольких городах Германии можно будет узаконить однополые отношения. В стране вступил в силу закон о "браке для всех", тогда же в Берлине был зарегистрирован первый однополый брак между двумя мужчинами.

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