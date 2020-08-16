Міністр Криклій показав свій спорткар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міністр інфраструктури Владислав Криклій користується електромобілем, який показав у своєму Facebook, повідомляє УНН.
“Обожнюю цей зелений спорткар. Коли побачив вперше, був переконаний, що не зможу влізти, але виявилось значно просторіше ніж у більшості седанів”, — сказав він.
Серед унікальних переваг такого авто, за словами міністра:
— можливість паркувати перпендикулярно, тоді потребує місця трохи більше за мопед. На місці одного великого позашляховика таких смартів може стати майже 3;
— економічність;
— екологічність.
“Проте, електротранспорт все ще лишається ексклюзивом, а хотілося б бачити значно більше електромобілістів. Так щоб на світлофорі від 0 до 50 км/г змагались тільки електромобілі в суцільній тиші без гучних двз”, — зазначив він.
Криклій повідомив, що наступний тиждень матиме кілька цікавих подій в сфері електромобільності, де в тому числі будуть обговорювати перспективи і виклики розвитку електротранспорту.
“Обов’язково долучайтесь. EcoDrive tech 2020. Присвячена Інфраструктурі електротранспорту. Відкрита з 18 по 20 серпня, МВЦ в Києві на Броварському проспекті — презентація першого українського електромобіля для людей з інвалідністю. 20 серпня 19:00, ВДНГ 19й павільйон”, — написав міністр.
Нагадаємо, раніше Криклій ініціював зміни у державні будівельні норми, які дозволять розміщення зарядних станцій для електромобілів на всіх дорогах загального користування.