Міністр Кабінету міністрів Немчінов отримав понад 285 тис. зарплати з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов отримав за п'ять місяців цього року понад 285 тис. грн заробітної плати. Про це журналісту УНН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів у відповідь на запит.
Деталі
З січня по травень 2022 року Олег Немчінов отримав 285 485,2 грн заробітної плати.
Так, найбільшу суму виплати Немчінов отримав у квітні та травні - по 61 397,35 грн. У лютому та березні - по 57 130,85, а у січні – 48 428,80 грн.
За 2021 рік Олег Немчінов отримав 598 769,38 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року міністр отримав 262 457,61 грн. Загалом минулого року середня заробітна плата Немчінова за місяць була приблизно 44 тис. грн.
Доповнення
Кабінет міністрів на засіданні 2 лютого визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.
Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.