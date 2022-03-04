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The Washington Post

Міністр енергетики США заявила, що дії РФ на ЗАЕС є безрозсудними й повинні припинитися

Міністр енергетики США заявила, що дії РФ на ЗАЕС є безрозсудними й повинні припинитися

Київ • УНН

 • 112085 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм закликала російську владу припинити військові дії біля Запорізької АЕС, на якій сталася пожежа. Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Я щойно говорила з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу є безрозсудними й повинні припинитися. Міністерство енергетики США активізувало свою групу реагування на ядерні інциденти та слідкує за подіями у консультації з Міністерство оборони США, Комісією з ядерного регулювання та Білим домом. Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу об'єкту", - написала Гренхолм.

Деталі

За її словами, реактори станції захищені міцними захисними конструкціями та безпечно зупиняються.

Окрім того, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, що за словами міського голови Енергодару Дмитра Орлова ситуація на АЕС залишається складною.

"Міський голова Енергодару Дмитро Орлов підтвердив, що пожежа на Запорізькій АЕС вже ліквідована, а обстріл з боку окупантів припинився близької третьої години ночі. Але ситуація продовжує залишатися складною", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Пожежу на Запорізькій АЕС наразі ліквідовано.

За даними ОДА, радіаційний фон у Запорізькій області після пожежі на АЕС залишається без змін та не несе загрозу населенню.

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