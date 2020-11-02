Міністр Чернишов вилікувався від COVID-19

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 та приступив до виконання своїх обов’язків 02 листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що 16 жовтня у міністра Чернишова підтвердили COVID-19. Пізніше у Кабміні спростували інформацію про підтверджений COVID-19 у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.