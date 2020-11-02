Министр Чернышев вылечился от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев вылечился от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона, передает УНН.
"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, УНН сообщал, что 16 октября у министра Чернышева подтвердили COVID-19. Позже в Кабмине опровергли информацию о подтвержденном COVID-19 у премьер-министра Дениса Шмыгаля.