Мінінфраструктури оприлюднило проект логістичної стратегії, розроблений за підтримки Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У міністерстві інфраструктури України оприлюднили проект логістичної стратегії, який було розроблено для України за підтримки Світового банку. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив очільник відомства Володимир Омелян, передає УНН.
“Щойно на сайті міністерства з’явився проект логістичної стратегії, який було розроблено для України за підтримки Світового банку”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того він зазначив, що Україна вперше має такий ґрунтовний і системний аналіз.
Також міністр анонсував публікацію нової методики обрахунку портових тарифів та зборів. Вона, за словами Омеляна, буде опублікована на сайті відомства до кінця тижня.
Як повідомляв УНН, в Мінінфраструктури анонсували спрощення вантажних автоперевезень.