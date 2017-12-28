Мининфраструктуры обнародовало проект логистической стратегии, разработанный при поддержке Всемирного банка

“Только что на сайте министерства появился проект логистической стратегии, разработанный для Украины при поддержке Всемирного банка”, — говорится в сообщении.

Кроме того, он отметил, что Украина впервые имеет такой основательный и системный анализ.

Также министр анонсировал публикацию новой методики расчета портовых тарифов и сборов. Она, по словам Емельяна, будет опубликована на сайте ведомства до конца недели.

Как сообщал УНН, в Мининфраструктуры анонсировали упрощения грузовых автоперевозок.