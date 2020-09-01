Міненерго звернеться до правоохоронців через заборгованість на шахті “Надія”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Представники профільного департаменту Міністерства енергетики провели детальний фінансовий аудит ПрАТ “Шахта “Надія”. Перевірка виявила численні порушення у роботі попереднього керівництва підприємства, зокрема, продаж вугілля за заниженими цінами, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби відомства.
За результатами аудиту буде підготовлено звернення до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до ситуації, що призвела до накопичення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.
Зауважимо, що держава не має боргу перед гірниками шахти “Надія”.
Водночас Міненерго занепокоєне ситуацією, тому звернулося до ДП “Калуська ТЕЦ-НОВА” з проханням надати платіж шахті “Надія” за вугільну продукцію на суму близько 3,7 млн грн для виплати заробітної плати.
Разом з тим Міненерго закликає гірників розблокувати роботу шахти, а керівництво — розпочати пошук конструктивних методів вирішення кризової ситуації.