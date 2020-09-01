Міненерго звернеться до правоохоронців через заборгованість на шахті “Надія”

За результатами аудиту буде підготовлено звернення до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності осіб, причетних до ситуації, що призвела до накопичення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

Зауважимо, що держава не має боргу перед гірниками шахти “Надія”.

Водночас Міненерго занепокоєне ситуацією, тому звернулося до ДП “Калуська ТЕЦ-НОВА” з проханням надати платіж шахті “Надія” за вугільну продукцію на суму близько 3,7 млн грн для виплати заробітної плати.

Разом з тим Міненерго закликає гірників розблокувати роботу шахти, а керівництво — розпочати пошук конструктивних методів вирішення кризової ситуації.