Мінекономрозвитку ініціювало пілотний проект з дерегуляції цін на продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Мінекономрозвитку ініціювало пілотний проект, який передбачає тимчасове скасування з 1 жовтня надмірного адміністративного регулювання цін на харчові продукти, за результатами моніторингу буде прийняте рішення щодо скасування, обмеження чи поновлення такого регулювання. Про це йдеться у повідомленні відомства у Facebook, передає УНН.
"Пропонується провести пілотний проект щодо ціноутворення на продукти харчування. Відповідний проект постанови було затверджено на засіданні урядового комітету. Пілотний проект передбачає тимчасове скасування з 1 жовтня надмірного адміністративного регулювання цін на харчові продукти. Протягом 3-х місяців буде вивчатися динаміка цін, і за результатами моніторингу буде прийняте рішення щодо скасування, обмеження чи поновлення такого регулювання", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що попередні дослідження демонструють, що адміністративне регулювання цін не є ефективним. "А ціни на продукти, які штучно регулюються, ростуть в середньому на 20% швидше, ніж ціни на решту продуктів", - додали у Мінекономрозвитку.
"Крім того, складність бюрократичних процедур створює величезні корупційні ризики та додатковий тиск на бізнес. Це підтверджують чисельні звернення галузевих об’єднань і бізнес-асоціацій", - вказали у міністерстві.