Минэкономразвития инициировало пилотный проект по дерегуляции цен на продукты

"Предлагается провести пилотный проект по ценообразованию на продукты питания. Соответствующий проект постановления был утвержден на заседании правительственного комитета. Пилотный проект предусматривает временную отмену с 1 октября чрезмерного административного регулирования цен на продукты питания. В течение 3-х месяцев будет изучаться динамика цен, и по результатам мониторинга будет принято решение относительно отмены, ограничения или обновления такого регулирования", - говорится в сообщении.

Указано, что предыдущие исследования показывают, что административное регулирование цен не является эффективным. "А цены на продукты, которые искусственно регулируются, растут в среднем на 20% быстрее, чем цены на остальные продукты", - добавили в Минэкономразвития.

"Кроме того, сложность бюрократических процедур создает огромные коррупционные риски и дополнительное давление на бизнес. Это подтверждают многочисленные обращения отраслевых объединений и бизнес-ассоциаций", - указали в министерстве.