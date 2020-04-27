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Мінекоенерго невдовзі представить план розвитку Чорнобильської зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У найближчі тижні Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомила в.о. Міністра Ольга Буславець у своєму пості у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні питання безпеки в зоні відчуження залишається у фокусі уваги як України, так і світової спільноти. Адже все, що відбувається в районі Чорнобиля, прямо або побічно впливає на життя і розвиток усієї Європи. Саме тому Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні Міністерство представить на розгляд Президенту і Кабінету Міністрів план дій на цій території, зокрема щодо посилення протипожежних заходів”, — написала Буславець.

Так, цей план передбачає низку заходів щодо приведення в безпечний стан об’єкта “Укриття” шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конофайнмента і залишків конструкцій 4 блока ЧАЕС.

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Також Мінекоенерго готує пакет дій, що спрямовані на стабілізацію української енергетичної системи.

“Через світову економічну кризу і епідемії COVID-19 галузь опинилася перед новим викликом — необхідністю забезпечити технічну збалансованість енергосистеми, безпечну експлуатацію атомних станцій, надійне постачання електроенергії споживачам. Для цього міністерство залучає до співпраці провідних експертів України”, — підкреслила Буславець.

Вона також зазначила, що запропонований план є частиною і продовженням створеної раніше стратегії безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

Крім того, Ольга Буславець повідомила оперативну інформацію щодо пожеж у Чорнобильській зоні, де вона перебувала з офіційним візитом 26 квітня разом з Президентом Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Раніше УНН писав, що Зеленському представили план з протипожежної безпеки в Чорнобильській зоні.

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