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Мільйони по "газовій справі Оніщенка" були перераховані до бюджету

Мільйони по "газовій справі Оніщенка" були перераховані до бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. 150 млн доларів і 212 тисяч грн по “газовій справі Оніщенка” були заарештовані Генеральною прокуратурою України і перераховані на рахунки Держказначейства. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає кореспондент УНН.

“Наскільки мені відомо, гроші, арештовані по „газовій справі Оніщенка“ до цього були заарештовані Генеральною прокуратурою за рішенням суду в 2014 році по справі Сергія Арбузова. Вподальшому всім відоме рішення Краматорського суду, яке затаємнено, ці гроші стягнуті в дохід держави на рахунки Державного казначейства”, — сказав В.Кривенко.

За його словами, наразі НАБУ встановлює подальшу роль цих грошей.

“Але, наскільки я бачу офіційні повідомлення Генеральної прокуратури, ці гроші — 150 млн доларів і 212 тисяч грн перераховані на спец рахунок в Державному казначействі. Тому заявляти, що щось пропало — вважаємо передчасним таку позицію НАБУ”, — зазначив В.Кривенко.

Нагадаємо, у жовтні детективи Національного антикорупційного бюро України затримали ймовірного учасника в так званій "газовій справі", що переховувався від слідства 14 місяців

Українські Національні Новини

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