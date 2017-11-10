Мільйони по "газовій справі Оніщенка" були перераховані до бюджету

“Наскільки мені відомо, гроші, арештовані по „газовій справі Оніщенка“ до цього були заарештовані Генеральною прокуратурою за рішенням суду в 2014 році по справі Сергія Арбузова. Вподальшому всім відоме рішення Краматорського суду, яке затаємнено, ці гроші стягнуті в дохід держави на рахунки Державного казначейства”, — сказав В.Кривенко.

За його словами, наразі НАБУ встановлює подальшу роль цих грошей.

“Але, наскільки я бачу офіційні повідомлення Генеральної прокуратури, ці гроші — 150 млн доларів і 212 тисяч грн перераховані на спец рахунок в Державному казначействі. Тому заявляти, що щось пропало — вважаємо передчасним таку позицію НАБУ”, — зазначив В.Кривенко.

Нагадаємо, у жовтні детективи Національного антикорупційного бюро України затримали ймовірного учасника в так званій "газовій справі", що переховувався від слідства 14 місяців